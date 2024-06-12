İsrail'in kanlı rehine operasyonu: "Askerler kılık değiştirdi"

İsrail ordusunun 4 rehineyi kurtarmak için yürüttüğü operasyonda özel harekatçıların "Filistinli sığınmacı kılığına girdiği" belirtildi. Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda iki noktaya düzenlenen operasyon sonucunda en az 274 Filistinli öldürüldü.

İsrail'in kanlı rehine operasyonu: "Askerler kılık değiştirdi"

İki İsrailli güvenlik kaynağı, özel kuvvetlerinin bu hafta sonu gerçekleştirilen rehine kurtarma operasyonu sırasında rehinelerin tutulduğu binalara Filistinli mülteciler kılığında sızdığını söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda iki noktaya düzenlenen operasyonda, kılık değiştiren askerler kalacak yer arıyormuş gibi davranarak hedef binalara yaklaştı ve harekete geçme emri aldığında içeri girdi.

Kaynakların aktardığına göre askerlere saldırı emri cumartesi günü yerel saatle 11.00'de verildi.

ordusun "Arnon Operasyonu" verdiği harekata, İsrail gizli servisi Şin Bet, İsrail Savunma Kuvvetleri ve özel kuvvet ekiplerinin katıldığı bildirildi. Kurtarılan rehineler 7 Ekim'de İsrail'deki Nova müzik festivalinden kaçırılmıştı.

İsrail tarafından 4 rehineyi kurtarmak için yürütülen operasyonda yüzlerce Filistinli öldürüldü. Filistin Sağlık Bakanlığı en az 274 Filistinlinin öldürüldüğünü, 698 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in operasyon esnasında bazı esirleri de öldürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusu daha önce de operasyonlarında taktik olarak sivil kıyafet giyip halkın arasına sızmıştı.

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