İsrail'in kapalı kutusu: Tutuklular yerin altında, gardiyanların adı gizli

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Hamas ve Hizbullah mensuplarını Ayalon Hapishanesi'nde günün 23 saati kapalı kalan hücrelerde tuttuğunu bildirdi.



Devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in orta kesiminde yüksek güvenlikli Ayalon Hapishanesi'nin yer altında kameralarla donatılmış Rakefet bölümüyle ilgili detaylar paylaşıldı.

TUTUKLULAR 23 SAAT KAPALI HÜCREDE TUTULUYOR

Hapishanenin Rakefet bölümünün bir yıl önce açıldığı ve Hamas'ın seçkin unsurları ve deniz birlikleri mensuplarının burada tutulduğuna işaret edilen haberde, İsrail'in Lübnan'da tutukladığı Hizbullah'ın Rıdvan Gücü unsurlarını da hapishanenin bu bölümünde tuttuğu ifade edildi.

Rakefet bölümünde tutulanların günün 23 saatini kapalı hücrelerde geçirdikleri, günde sadece bir saatlik süreyle beton dar bir alana çıkabildiklerinin aktarıldığı haberde, şu ifadelere yer verildi:



"Bir saatlik süre zarfında da yürüme ve lavabo ihtiyacını karşılayan tutukluların kendi aralarında konuşmalarına izin verilmiyor. Tutukluların dar alanın duvarlarında görebildikleri ise Gazze'deki yıkıma dair büyük resimler bulunuyor."



DIŞARI ÇIKMALARINA İZİN YOK



Tutukluların Rakefet bölümünün dışına hiçbir şekilde çıkmalarına izin verilmediği bilgisinin paylaşıldığı haberde, "Hapishanenin Rakefet bölümünde tutukluların avukatla görüşme, tıbbi müdahale veya mahkeme oturumu için dahi çıkışlarına izin verilmiyor, tüm bunlar içerde yapılıyor" denildi.



Haberde ismi açıklanmayan Ayalon Hapishanesi'nin Rakefet bölümü yetkilisi, "Rakefet bölümünde tutulanlar, 7 Ekim 2023 saldırılarına katılmış en tehlikeli tutuklulardır" iddiasında bulundu.

"PİLOT MODEL" OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞ



Yer altındaki Rakefet bölümünün İsrail Hapishaneler İdaresi'nin pilot model olarak ilk defa kullanan bir tür olduğunu aktaran yetkili, "Orada görev yapan gardiyanlar da gizliliklerini korumak için isimlerin yazılmadığı numaralı kimlik kartlarını kullanıyorlar" dedi.



İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri abluka altına alarak havadan ve karadan bombaladığı Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu binlerce Filistinliden birçoğunu hala hapishanelerde tutmaya devam ediyor.



Filistin insan hakları ve İsrail medyasındaki raporlara göre, İsrail hapishanelerinde tutulan 10 bin 800 Filistinli açlık ve işkencelerin yanı sıra tıbbi ihmallere maruz kalıyor.

