İsrail'in Katar'da Hamas heyetine saldırısına dünyadan tepkiler

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırılarda Hamas liderlerini hedef aldı.

Katar merkezli El Cezire televizyonu Hamas'ın ateşkes müzakere heyetinin saldırıdan sağ olarak kurutlduğunu duyurdu.

TÜRKİYE SALDIRIYI LANETLEDİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının lanetlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



"İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınmasının, İsrail'in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını gösterdiği belirtildi.



Açıklamada, bu saldırıyla beraber, İsrail'in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar'ın da eklendiğine işaret edilerek, bu durumun, İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtı olduğu vurgulandı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız. Uluslararası topluma, İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."

IRAK SALDIRIYI KINADI

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınadı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırının kardeş Katar devletinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden korkakça bir eylem olduğu belirtildi.



Saldırının Katar'ın güvenliğine ve istikrarına ciddi bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.



Bunun, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü sistematik öldürme ve zorla göç ettirme politikalarının bir parçası olduğu, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği daha fazla gerilime ve tırmanışa sürüklediği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca uluslararası topluma "bu tür saldırgan uygulamalara karşı sorumluluk üstlenme ve gerekli adımları atma" çağrısında bulundu.

GUTERRES: KATAR'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınayarak bunun Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN KATAR'A DESTEK



Suudi Arabistan saldırının ardından Katar'a destek için tüm imkanların seferber edileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Muhammed bin Selman, ülkesinin "kardeş Katar Devleti'ne tam desteğine" dikkati çekerek, Doha'yı hedef alan İsrail saldırısını kınadı.



Bin Selman, Katar'ı hedef alan İsrail saldırısının suç teşkil ettiğini, uluslararası hukuk ve normları açık bir şekilde ihlal ettiğini belirtti.



PAPA: DURUM ÇOK CİDDİ

Katoliklerin ruhani lideri Papa XIV. Leo, İsrail’in Katar’a yönelik saldırısına ilişkin olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda İsrail’in Katar’da bazı Hamas liderlerine saldırısı ile ilgili olarak çok ciddi haberler var. Durum çok ciddi. İşlerin nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. Gerçekten çok ciddi" ifadelerini kullandı.

"VAHŞİ SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYOR VE LANETLİYORUZ"



Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırısının şiddetle kınandığı duyuruldu. Açıklamada, "Kardeş Katar Devleti’nin adaletsiz İsrail güçleri tarafından maruz bırakıldığı vahşi saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" ifadeleri kullanılarak, saldırının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu ve barış ve güvenliği doğrudan zayıflattığı belirtildi.

UMMAN'DAN DAYANIŞMA VE KINAMA MESAJI



Umman hükümeti tarafından yayınlanan açıklamada, "Umman, kardeş Katar Devleti, liderliği, hükümeti ve halkıyla dayanışmasını ifade etmekte, İsrail’in Katar topraklarına gerçekleştirdiği vahşi saldırıyı, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve devletlerin egemenliğini bariz bir şekilde çiğneyen siyasi suikastları, ihanet suçlarını şiddetle kınamakta ve lanetlemektedir. Bu saldırı, bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ve onu barış yolundan uzaklaştıran tehlikeli bir eylemdir." denildi.

BAE, İSRAİL SALDIRISINI ŞİDDETLE KINADI



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Doha saldırısını şiddetle kınayarak, saldırıyı "küstah" ve "korkakça" olarak nitelendirildi.

"İSRAİL, BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"



Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu, İsrail’in saldırılar zincirinin bir parçasıdır ve İsrail’in bölge ülkelerinde istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik tüm çabaları boşa çıkarmakta kararlı olduğunu göstermektedir" dedi.



Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ise hükümetinin saldırıyı en şiddetli ifadelerle kınadığını vurgulayarak, uluslararası toplumu "bölgesel istikrarı tehdit eden" İsrail saldırılarını durdurmaya çağırdı.

"SURİYE, KATAR'LA TAM DAYANIŞMA İÇİNDE"



Suriye Dışişleri Bakanlığı, Doha'ya yönelik saldırıların İsrail'in uluslararası hukuk ve normları hiçe saydığını gösterdiğini belirterek, "Suriye, Katar'ın başkenti Doha'yı hedef alan İsrail saldırısını şiddetle kınamakta ve Katar devleti, liderleri, hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu teyit etmektedir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef aldığı saldırıya ilişkin, "Bu suç teşkil eden eylem bütün uluslararası kuralların çirkin bir ihlalidir. Katar'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü tehdit edilmiştir" dedi.