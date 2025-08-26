İsrail'in katlettiği gazeteci Meryem Ebu Dekka’nın oğluna vasiyeti: "Benim için sakın ağlama"

Sosyal medyada gazeteci Meryem Meryem Ebu Dekka’nın ve oğlunun elinde yaş pastayla çekilmiş fotoğrafıyla yayımlanan vasiyeti, yürekleri dağlayan ifadeler içeriyor.



“Annesinin kalbi, ruhu, Gays oğlum” diye seslenen Ebu Dekka, “Benim için sakın ağlama, çalışkan ol, başarılı ol. Senin büyük bir iş adamı olmanı isterim” ifadelerini kullandı.



"KALBİM VE RUHUMSUN"

Oğluna annesini unutmaması gerektiğini ve onun için her şeyi yaptığını hatırlatan Filistinli gazeteci Meryem Ebu Dekka, vasiyetinde şu sözlere yer verdi:

“Büyüyüp evlendiğinde bir kız çocuğun olursa ona benim adımı verirsin. Sen benim sevgilimsin, kalbim ve dayanağımsın, ruhum ve oğlumsun. Seninle benim başım dik durur.”



Meryem Ebu Dekka ayrıca oğluna vasiyetinde, namazı aksatmaması gerektiğini, 3 kez “namazın” ifadesiyle vurgulayarak, ibadetin önemini hatırlattı.



6 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazetecide bulunuyor. Son saldırıda, Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısrı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te çalışan gazeteci Muaz Ebu Taha, gazeteci Ahmed Ebu Aziz yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Mevası bölgesindeki saldırılarında da gazeteci Hasan Duvhan hayatını kaybetti.

