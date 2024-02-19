İsrail’in kökleşen işgal politikası: Yasa dışı yerleşimler

"YASA DIŞI İSRAİLLİ YERLEŞİMCİ" NE DEMEK?



İsrail vatandaşı olan ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te, Filistinlilere ait özel alanlarda yaşayan yasa dışı yerleşimciler, İsrail’in 7 milyon nüfusunun yüzde 10’unu oluşturuyor.



Peace Now'un güncel verilerine göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki yerleşim sayısı 300. Bunların 146’sı yerleşim, 154’ü ise “ileri karakol” diye tanımlanan yerleşim noktaları. İleri karakollardan bazıları Tel Aviv hükümetinin iznini almadan inşa edilirken bazı yerleşimler, hükümet tarafından yetkilendirildi.



İleri karakollar, birkaç kişilik derme çatma yapılardan oluşabilirken 400 kişilik topluluklar halinde de varlık gösterebiliyor.



Yerleşimcilerden bazıları, bu bölgelere dini gerekçelerle taşınıyor. Altı Gün Savaşı'nın kazanılmasının ardından, İsraillilerin bir kısmı, işgal edilen toprakların "Tanrının Yahudi halkına bir hediyesi olduğunu" ve bırakılamayacağını düşünmeye başlamıştı.



Diğer İsrailliler ise daha düşük yaşam maliyetleri ve hükümetin sunduğu mali teşvikler için yerleşiyor.



Ultra Ortodoks Yahudiler, yerleşimcilerin üçte birini oluşturuyor.



Pew Araştırma Merkezi’ne göre Batı Şeria’da yaşayan İsrailli Yahudilerin çoğunluğu, yerleşimlerin inşasının "ülkenin güvenliğini geliştirdiğini" savunuyor.