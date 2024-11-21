İsrail'in kötü şöhretli bakanına suikast hazırlığı iddiası: Üç Filistinlinin adı geçiyor

İsrailli yetkililer, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e suikast planlandığını öne sürdü.

İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrailli yetkililer, Ben Gvir'e suikast düzenleme hazırlığında olduğu iddia edilen üç Filistinli hakkında suç duyurusunda bulundu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail polisi ve Şin Bet güvenlik servisi tarafından yapılan ortak açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinden gelen üçlünün, komployu düzenlemek için Gazze'deki Hamas ve Lübnan'daki Hizbullah'tan yardım istediği iddia edildi.



Açıklamaya göre Filistinliler, yakındaki yasadışı İsrail yerleşimi Kiryat Arba'da ikamet eden Ben-Gvir ve oğullarını izledi.



Nisan ayında Şin Bet, İsrail ve Batı Şeria'da saldırılar düzenlemeyi planlayan bir hücreyi çökerttiğini açıklamıştı.

Bunlardan birinin hedefinin Ben-Gvir'e suikast düzenlemek olduğu belirtildi.

