İsrail'in kuzeyine roket saldırısında 2 kişi öldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde Celile ve Hayfa bölgelerine atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı, bölgeye yaklaşık 25 roket atıldığı, bunlardan bazılarının hava savunma sistemlerince engellendiği bildirildi.



İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, roket saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeyinde 2 kişinin öldüğünü duyurdu.



Lübnan sınırında yer alan Metula yerleşim bölgesine sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısında 5 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı. İsrail basını, Metula'da ölen 4 kişinin yabancı uyruklu tarım işçisi olduğunu yazmıştı.