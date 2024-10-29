İsrail'in kuzeyine roketli saldırı: Bir kişi öldü

İsrail'e yönelik roket saldırısında bir kişinin öldüğü açıklandı.

Magen David Adom kurtarma servisi, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ma'alot kasabasına roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Haaretz gazetesine konuşan sağlık görevlisi Gilad Benchimo, “Zor bir olaydı, evde çok fazla yıkım gördük ve arama yapmaya başladık. Nabzı atmayan ve nefes almayan baygın bir adam gördük, tıbbi testler yaptık ama ağır yaralıydı ve öldüğünü ilan etmek zorunda kaldık" dedi.

İsrail ordusu da bir kişinin orta derecede yaralandığını duyurdu.

Öte yandan ordu, bugün erken saatlerde bir insansız hava aracının (İHA) güneydeki Aşkelon kentini hedef aldığını duyurdu.

İHA'nın Husi isyancılarının Hamas'ı desteklemek üzere İHA ve füze kampanyası yürüttüğü Yemen'den fırlatıldığı açıklandı.

Yemenli Husiler, saldırıyı üstlendi.

