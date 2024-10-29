İsrail'in kuzeyine roketli saldırı: Bir kişi öldü

İsrail'in kuzeyindeki Ma'alot kasabasına yönelik roketli saldırıda bir kişi öldü. Yemenli Husiler ise güneydeki Aşkelon kentini insansız hava aracıyla hedef aldı.

İsrail'in kuzeyine roketli saldırı: Bir kişi öldü
Aşkelon, İran'ın 1 EKim'deki saldırısında da hedef almıştı.

'e yönelik roket saldırısında bir kişinin öldüğü açıklandı.

Magen David Adom kurtarma servisi, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ma'alot kasabasına roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Haaretz gazetesine konuşan sağlık görevlisi Gilad Benchimo, “Zor bir olaydı, evde çok fazla yıkım gördük ve arama yapmaya başladık. Nabzı atmayan ve nefes almayan baygın bir adam gördük, tıbbi testler yaptık ama ağır yaralıydı ve öldüğünü ilan etmek zorunda kaldık" dedi.

İsrail ordusu da bir kişinin orta derecede yaralandığını duyurdu.

Öte yandan ordu, bugün erken saatlerde bir insansız hava aracının (İHA) güneydeki Aşkelon kentini hedef aldığını duyurdu.

İHA'nın Husi isyancılarının Hamas'ı desteklemek üzere İHA ve füze kampanyası yürüttüğü 'den fırlatıldığı açıklandı.

Yemenli Husiler, saldırıyı üstlendi.

İsrail, "Demir Işın" için 530 milyon dolar harcayacak

İsrail, "Demir Işın" için 530 milyon dolar harcayacak

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

"Zafer bizim" diyen subayın torunu NTV'ye anlattı: Tarihi raporu yazan Enver Erel'in öyküsü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...