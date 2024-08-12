İsrail'in Lübnan saldırıları sürüyor: Ölü sayısı 407'ye ulaştı

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah Hareketi mensubu sayısı 407'ye yükseldi.



Hizbullah Hareketi'nin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Hizbullah mensubu Muhammed Hani Haydar (36), Ali Semir Hicazi (27) ve Hasan Gadban'ın (27) öldüğü kaydedildi.



Son 24 saatte öldürülen 3 Hizbullah mensubu ile İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 407'ye yükseldi.



İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı üzerinde "kontrollü çatışmalar" yaşanıyor.