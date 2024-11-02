İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 52 kişi öldü

İsrail, Lübnan'a yönelik bombardımanlarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında Baalbek kentinde 52 kişinin hayatını kaybettiği, 72 kişinin yaralandığı bildirildi.



Lübnan haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Baalbek'in el-Alak beldesindeki evi hedef alan saldırısında dört kişiden oluşan ailenin tümünün yaşamını yitirdiğini açıkladı.



İsrail'in 23 Eylül'den beri saldırılar düzenlediği Baalbek kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Lübnanlı yetkililer, kentin tarihi eserlerinin İsrail'in saldırılarında yok olmasından endişe ediyor.