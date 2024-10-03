İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda bin 928 kişi öldü

Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Birimi, 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenler, yaralananlar ve saldırılar nedeniyle yerinden edilenlere ilgili bilgi paylaştı.

Son iki günde güney bölgeler ve başkent Beyrut'un Dahiye bölgesi olmak üzere Lübnan'ın çeşitli noktalarına yaklaşık 134 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.



İsrail saldırıları nedeniyle 8 Ekim'den bu yana 1 milyon 200 bin kişinin yerinden, bu kişilerden 160 bin 200'ünün sığınma merkezlerine yerleştirildiği açıklandı.



Son 24 saatte İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 55 kişinin daha hayatını kaybettiği, 156 kişinin de yaralandığı kaydedildi.



Yaşanan son kayıplarla birlikte 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının bin 928, yaralı sayısının da 9 bin 290 olduğu bildirildi.



Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan-İsrail sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava

saldırısı düzenledi.



İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.

