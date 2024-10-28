İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor: Can kaybı 2 bin 672'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.



İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 19 kişinin öldüğü ve 108 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 672'ye, yaralananların sayısının da 12 bin 468'e yükseldiği kaydedildi.



İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüzbinlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.



Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

Bakanlık, İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki sahil kenti Sayda'ya düzenlediği hava saldırısında 12 kişinin öldüğünü ve 25 kişinin yaralandığını bildirmişti.

