İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor: 12 kişi daha hayatını kaybetti, 118 kişi yaralandı

Lübnan resmi ajansı (NNA), Beyrut'un güneyindeki Amirkan Mahallesi'nin 1, Hureyk Mahallesi'nin ise 2 İsrail hava saldırısının hedefi olduğunu bildirdi.



Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından yaptığı tahliye uyarılarının ardından geldi.



Sözcü, bu saldırılardan sonra Beyrut'un güneyinde bulunan 3 bina için yeni bir tahliye uyarısı yayımladı.



Bu tahliye uyarısının ardından ise İsrail, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerine 3 hava saldırısı daha düzenledi.



Yerel basın, Hureyk, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerine arka arkaya yapılan saldırıların yanı sıra İsrail'in bazı bölgeleri de uyarı yapmadan hedef aldığını ve başkente toplam 12 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun ülkenin farklı kesimlerine yönelik saldırılarında en az 12 kişi daha hayatını kaybetti.



Baalbek bölgesinin doğusundaki El-Halaniye kasabasındaki bir evi hedef alan hava saldırısında en az 6 kişinin öldüğü bildirilirken, Kfar Tebnit kasabasındaki mahallelere düzenlenen dört hava saldırısında en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Tyre bölgesindeki Majdal Zoun köyüne yönelik hava saldırısında da en az 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. En az 118 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıların, yerleşim yerlerini enkaza çevirdiği aktarıldı.



ÖLÜ SAYISI 2 BİN 593’E ULAŞMIŞTI



Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 593'e, yaralananların sayısının da 12 bin 119'a yükseldiği kaydedilmişti.