İsrail’in Lübnan’a saldırıları sürüyor: Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine 180 roket

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları Ortadoğu’da gerilimi tırmandırırken, Hizbullah İsrail’e karşı en yoğun hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını duyurdu.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada ise, İsrail’e Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yapılarak, "İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması halinde Hayfa ve diğer şehirler de en az Kiryat Shmona, Metula ve diğer şehirler kadar roketlerimizin hedefi olacak" uyarısında bulunuldu.



HİZBULLAH'TAN YOĞUN HAVA SALDIRISI



Hizbullah son olarak Hayfa şehri dahil İsrail'in kuzeyine en yoğun hava saldırılarından birini gerçekleştirmişti. İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Hizbullah’ın en az 135 roket fırlattığı kaydedilmişti.

İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda 36 kişinin daha hayatını kaybettiği, 150 kişinin daha yaralandığı bildirildi. Son gelişmelerle birlikte 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 119’a yükseldiği kaydedilirken, yaralı sayısının ise 10 bin 19’a ulaştığı aktarıldı.



"EN AZ 181 BİN KİŞİ BARINAKLARDA KALIYOR"



Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin ise, son 24 saat içinde İsrail’in farklı bölgelere 137 hava saldırısı gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı. "Yerinden edilmiş insanların barınması için 990 merkez açıldı” diyen Yasin, bunlardan 781'inin maksimum kapasiteye ulaştığını söyledi. Yasin, en az 181 bin 700 yerinden edilmiş kişinin barınaklarda kaldığını da sözlerine ekledi.