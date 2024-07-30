İsrail'in Lübnan'a saldırısında bir Hizbullah üyesi öldü

Mavi Hat'ta gerilim tırmanırken, İsrail'in Beyt Lif beldesindeki bir eve düzenlediği saldırıda Hizbullah mensubu Hasan Hüseyin Malik'in öldüğü açıklandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise İsrail'e misilleme “tuzağına” düşmemesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırısında bir Hizbullah üyesi öldü

Hizbullah hareketi, ordusunun 'ın güneyine yönelik hava saldırısında bir mensubunun öldüğünü açıkladı.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail'in Beyt Lif beldesindeki bir eve düzenlediği saldırıda 29 yaşındaki Hasan Hüseyin Malik'in öldüğünü bildirdi.

Böylece, İsrail ordusunun 7 Ekim'den sonra başlayan Lübnan'ın güneyindeki sınır hattına yönelik saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 387'ye yükseldi.

Öte yandan Başbakanı Giorgia Meloni, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'e misilleme “tuzağına” düşmemesi çağrısında bulundu.

Lübnan'daki durumdan ve bölgesel bir tırmanma riskinden “çok ama çok endişeli” olduğunu söyledi.

Çin'e yaptığı resmi ziyaret sırasında konuşan Meloni, uluslararası toplumun ılımlı mesajlar vermeye devam etmesi gerektiğini ve Çin'in bu çabalara yardımcı olabileceğini ifade etti.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems kasabasına cumartesi günü düzenlenen saldırıda 12 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından Mavi Hat'ta gerilim yeniden tırmandı.

Hizbullah saldırıdan sorumlu olmadığını açıkladı ancak İsrail Başbakanı Netanyahu Lübnan Hizbullahı'na karşı "Sert yanıt vereceğiz" açıklaması yaptı.

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