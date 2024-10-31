İsrail'in Lübnan'da "savaş suçu" içeren üç saldırısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in 3 Ekim'de Beyrut'un merkezindeki Başura Mahallesi'nde bulunan bir sivil savunma merkezine, 4 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki Marcayun Hastanesinin girişi yakınlarında İslami Sağlık Komitesine ait bir ambulansa ve yine Lübnan'ın güneyindeki Bint Cübeyl kasabasında bulunan Şehit Salah Gandur Hastanesine yönelik saldırılarının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'da sağlık personeli, nakil araçları ve tesislerini hukuka aykırı bir şekilde vurarak 14 sağlık görevlisinin ölümüne neden olduğu açıkça savaş suçu içeren üç saldırının belgelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail hükümeti Hizbullah'ı, savaşçıları taşımak için ambulansları, silah ve teçhizatı saklamak için de hastaneleri kullanmakla suçluyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü bu üç tesisin saldırılar sırasında askeri amaçlarla kullanıldığını gösteren ve statülerinden mahrum bırakılmalarını haklı çıkaracak herhangi bir kanıt bulamadı." ifadelerine yer verildi.

İsrail, 25 Ekim'e kadarki son bir yılda Lübnan'da en az 163 sağlık ve sivil savunma çalışanını öldürdü ve 158 ambulans ile 55 hastaneye zarar verdi.

Açıklamada, "Sağlık tesislerine yapılan saldırılar için askeri bir gerekçe bulunmadığından, bu saldırılar hukuka aykırıdır. Tıbbi tesislere yönelik bu tür saldırılar, suç işleme kastıyla, yani kasten veya pervasızca gerçekleştirildiği takdirde, savaş suçu teşkil eder." denildi.