İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü

resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ordusuna ait hava araçları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin doğusunda yer alan Kadmus beldesinde seyir halindeki bir motosikleti vurdu.

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

NNA'nın geçtiği başka bir haberde, İsrail ordusunun Hanin beldesi vadisi ile Ayta eş-Şaab etrafındaki Hale Verde vadisini topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

İSRAİL'DEN "HİZBULLAH KOMUTANININ HEDEF ALINDIĞI" İDDİASI

Öte yandan İsrail ordusu ise söz konusu saldırıda bir Hizbullah komutanının hedef alındığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hedef alınan kişinin Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün komutanlarından Hüseyin İbrahim Kassib olduğu ileri sürüldü.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada Hizbullah üyesi Kassib'in ölümünü doğrularken İsrail ordusunun ima ettiği "komutan" ifadesine yer vermedi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 413'e yükseldi.

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