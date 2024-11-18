İsrail'in merkezine füze saldırısı: Biri ağır 5 kişi yaralandı

İsrail'de başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan’dan füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda biri ağır 5 kişi yaralandı.

İsrail'in merkezine füze saldırısı: Biri ağır 5 kişi yaralandı

medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in merkezine füze saldırısı düzenlendi. sonucu biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Füzenin İsrail Hava Kuvvetlerince vurulduğu ancak parçaların Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine düştüğü kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, saldırı sonucu Ramat Gan bölgesinde bir binada yangın çıktığı görüldü.

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