İsrail'in Nuseyrat mülteci kampına saldırısında ölen Filistinlilerin sayısı 274'e çıktı

Nuseyrat saldırısında can kaybı arttı.

Gazze sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Nuseyrat mülteci kampına saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı en az 274'e çıktı.

Yaralı sayısının ise 698 olduğu bildirildi.

İsrail güçleri, 4 İsrailli rehineyi kurtarmak için dün Nuseyrat mülteci kampına saldırı düzenlemişti.

Can kaybı ilk olarak 210 olarak açıklanmıştı.

Öte yandan yine bakanlığın açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının 37 bin 84'e, yaralananların sayısının ise 84 bin 494'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, tam 274 gündür Gazze'yi bombalıyor.



Uluslararası Adalet Divanı'ın kararlarını tanımayan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon hükümeti, saldırıların süreceğine ilişkin mesajlar vermeye devam ediyor.

Çıkmaza giren ateşkes görüşmelerinden de henüz bir sonuç çıkmadı.