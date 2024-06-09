İsrail'in Nuseyrat mülteci kampına saldırısında ölen Filistinlilerin sayısı 274'e çıktı

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nuseyrat mülteci kampına yönelik saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının en az 274'e çıktığını açıkladı.

İsrail'in Nuseyrat mülteci kampına saldırısında ölen Filistinlilerin sayısı 274'e çıktı

Nuseyrat saldırısında can kaybı arttı.

sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, 'in Nuseyrat mülteci kampına saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı en az 274'e çıktı.

Yaralı sayısının ise 698 olduğu bildirildi.

İsrail güçleri, 4 İsrailli rehineyi kurtarmak için dün Nuseyrat mülteci kampına saldırı düzenlemişti.

Can kaybı ilk olarak 210 olarak açıklanmıştı. 

Öte yandan yine bakanlığın açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının 37 bin 84'e, yaralananların sayısının ise 84 bin 494'e yükseldiği belirtildi. 

İsrail ordusu, tam 274 gündür Gazze'yi bombalıyor.

Uluslararası Adalet Divanı'ın kararlarını tanımayan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon hükümeti, saldırıların süreceğine ilişkin mesajlar vermeye devam ediyor.

Çıkmaza giren ateşkes görüşmelerinden de henüz bir sonuç çıkmadı.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 210 Filistinli öldü: Netanyahu'dan kan donduran açıklama

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 210 Filistinli öldü: Netanyahu'dan kan donduran açıklama

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Bangladeş, ülkeye sığınan 134 Myanmarlı askeri iade etti

Bangladeş, ülkeye sığınan 134 Myanmarlı askeri iade etti

Haiti'nin yeni başbakanı hastaneye kaldırıldı

Haiti'nin yeni başbakanı hastaneye kaldırıldı

Avrupa Parlamentosu seçimleri | Belçika Başbakanı De Croo: Bir dönüm noktasındayız

Avrupa Parlamentosu seçimleri | Belçika Başbakanı De Croo: Bir dönüm noktasındayız

"Seçim sonuçları savaş ve barışın ifadesi olacak"

"Seçim sonuçları savaş ve barışın ifadesi olacak"

İzlanda'da yanardağ patlaması: Lavı durdurmak için hendek kazdılar

İzlanda'da yanardağ patlaması: Lavı durdurmak için hendek kazdılar

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Nuseyrat mülteci kampı saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Nuseyrat mülteci kampı saldırısını kınadı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...