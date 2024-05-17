İsrail'in Refah operasyonu: 13 ülkeden ortak uyarı mektubu

Dünyanın önde gelen 13 ülkesinin dışişleri bakanları, İsrail'e ortak mektup göndererek Refah'a yönelik geniş çaplı kara saldırısına karşı uyarıda bulundu.

İsrail'in Refah operasyonu: 13 ülkeden ortak uyarı mektubu

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre dünyanın önde gelen 13 ülkesinin dışişleri bakanları 'in Refah operasyonu hakkında uyarıda bulundukları ortakbir mektup yayınladı.

Mektup, G7 ülkelerinden Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve İngiltere'nin yanı sıra Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İsveç tarafından imzalandı.

ABD'nin mektubu imzalamadığı ve kendi inisiyatifiyle İsrailli yetkililerle görüştüğü belirtildi.

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BAKANLARDAN FELAKET UYARISI

Dört sayfalık mektupta 'in Hamas'a karşı kendisini savunma hakkını desteklediklerini bir kez daha teyit eden 13 ülkenin dışişleri bakanları, Refah'a yönelik geniş çaplı askeri saldırıya karşı uyarıda bulunarak bunun Filistinli siviller için felaket niteliğinde sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Dışişleri bakanları, ayrıca İsrail hükümetinin Şeridi'ndeki yıkıcı ve giderek kötüleşen insani krizi hafifletmek amacıyla elinden gelen her şeyi yapması gerektiğinin altını net şekilde çizdi.

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SINIR KAPISININ AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Bakanlar, Filistinli sivillere acilen ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaştırılabilmesi için 'in Refah Sınır Kapısı da dahil tüm geçiş noktalarını açmasını talep etti.

Mektupta İsrailli yetkililerden uluslararası yardım kuruluşları ile Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) 'ye erişimine izinleri vermeleri istendi.​​

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