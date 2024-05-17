İsrail'in Refah operasyonu: 13 ülkeden ortak uyarı mektubu

BAKANLARDAN FELAKET UYARISI



Dört sayfalık mektupta İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunma hakkını desteklediklerini bir kez daha teyit eden 13 ülkenin dışişleri bakanları, Refah'a yönelik geniş çaplı askeri saldırıya karşı uyarıda bulunarak bunun Filistinli siviller için felaket niteliğinde sonuçlar doğuracağını vurguladı.



Dışişleri bakanları, ayrıca İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki yıkıcı ve giderek kötüleşen insani krizi hafifletmek amacıyla elinden gelen her şeyi yapması gerektiğinin altını net şekilde çizdi.

