İsrail'in saldırıları 321 gündür devam ediyor: Can kaybı 40 bin 265'e çıktı

İsrail'in 321 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 265'e çıkt. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 42 Filistinli öldü, 163 Filistinli yaralandı.

İsrail'in saldırıları 321 gündür devam ediyor: Can kaybı 40 bin 265'e çıktı

ordusunun Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 265'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 321 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 42 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 163 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 265'e, yaralı sayısının da 93 bin 144'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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