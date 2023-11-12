İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de 41 binden fazla konut yıkıldı

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamaya göre, İsrail'in 37 gündür devam eden saldırılarında 41 bin 30 konut tamamen, 222 bin 120 konut ise kısmen yıkıldı.



Saldırılarda 92 hükümet binası ciddi şekilde zarar gördü, 241 okul hasar aldı, bunlardan 61'inin kullanılmaz durumda ve hizmet dışı olduğu kaydedildi.



İbadethanelerin de zarar gördüğü saldırılarda, 70 cami tamamen, 153 cami ise kısmen yıkıldı, 3 kilise hedef alındı.



Bir ayı aşkın süredir devam eden saldırılardan kaynaklanan tarım alanındaki doğrudan hasar 180 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.



İsrail, yaklaşık 45 bin dönümlük tarım alanlarının yüzde 25'inden fazlasını buldozerlerle yerle bir etti, meyve ağaçlarını söktü, halkın geçim kaynağı büyükbaş ve kümes hayvanları ile balıkları itlaf etti.



SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVLERİNE DEVAM EDİYOR



Sağlık ekipleri ile hükümet yetkililerin saldırılara rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, sahadaki durumun ciddiyetine, saldırılara ve katliamlara rağmen Filistin halkına desteklerini sürdürecekleri ifade edildi.



Açıklamada, özgür dünya ülkelerine, "İsrail'in bu suçlarının önüne geçilmesi, hastaneleri ve evleri bombalayarak, sakinlerinin başları üstüne yerle bir ederek sürdürdüğü bu saldırılar ile uluslararası hukuka aykırı bu suçların derhal durdurulması" çağrısı yapıldı.



Bu katliamların devam etmesinin İsrail'in bu eylemlerini uluslararası onayla sürdürdüğü anlamına geldiği belirtilen açıklamada, tarihin Filistin'de yaşananları unutmayacağı vurgulandı.



Açıklamada, ayrıca Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısının, yardımların, tıbbi malzemelerin akışının sağlanabileceği güvenli bir geçit olması adına acilen ve derhal kalıcı şekilde açılması talep edildi.

