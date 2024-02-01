İsrail'in saldırılarında enkaz altında kalan Filistinli kız 12 saat sonra kurtarıldı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Filistinlilerin yaşadığı dramda giderek artıyor. 20 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarda sevindiren haberler de geliyor. İsrail'in saldırılarında enkaz altında kalan Filistinli küçük bir kız 12 saat sonra kurtarıldı.

İsrail'in saldırılarında enkaz altında kalan Filistinli kız 12 saat sonra kurtarıldı

İsrail'in 'ye saldırılarında 20 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Ölen Filistinlilerin çoğunluğu ise kadın ve çocuklardan oluşuyor. 

Saldırılar sonrası bölgede insani dram giderek kötüleşirken sevindiren haberler de geliyor. İsrail'in saldırılarında enkaz altında kalan Filistinli küçük bir kız 12 saat sonra kurtarıldı.

Adı açıklanmayan kızın kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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