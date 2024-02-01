İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Ölen Filistinlilerin çoğunluğu ise kadın ve çocuklardan oluşuyor.
Saldırılar sonrası bölgede insani dram giderek kötüleşirken sevindiren haberler de geliyor. İsrail'in saldırılarında enkaz altında kalan Filistinli küçük bir kız 12 saat sonra kurtarıldı.
Adı açıklanmayan kızın kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İsrail'in saldırılarında enkaz altında kalan Filistinli kız 12 saat sonra kurtarıldı. pic.twitter.com/SpfzOTRB3v— TRT HABER (@trthaber) February 1, 2024
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