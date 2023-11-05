İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 9 bin 770'e yükseldi

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 9 bin 770'e yükseldi. Ölenlerin 4 bin 800'ünün çocuk olduğu açıklandı.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 9 bin 770'e yükseldi
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Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4 bin 800'ü çocuk olmak üzere en az 9 bin 770 Filistinlinin öldüğünü söyledi.

Kudra ayrıca, son 24 saat içinde Gazze'deki İsrail saldırılarında 270 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 9 bin 770'e yükseldi - 1

MISIR'A ÇAĞRI

Kudra, aynı zamanda Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ya da Mısır'dan yaralıların bölgeden güvenli bir şekilde çıkışını sağlamalarını istedi ve şu ifadeleri kullandı:

"ICRC'yi ve Mısır'ıyaralılar için güvenli bir geçiş sağlamaya, onlara eşlik etmeye ve Refah kara sınır kapısına güvenli bir şekilde varışlarını sağlamaya, ardından da hastanelere taburcu edilmelerini sağlamaya çağırıyoruz.

Kudra bir başka seçeneğin de Mısır'ın, ambulansların Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermesi ve yaralıları Gazze'deki hastanelerden Mısır'daki hastanelere taşıyarak "güvenli çıkışlarını sağlaması" olabileceğini söyledi.

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