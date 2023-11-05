İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 9 bin 770'e yükseldi

MISIR'A ÇAĞRI

Kudra, aynı zamanda Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ya da Mısır'dan yaralıların bölgeden güvenli bir şekilde çıkışını sağlamalarını istedi ve şu ifadeleri kullandı:



"ICRC'yi ve Mısır'ıyaralılar için güvenli bir geçiş sağlamaya, onlara eşlik etmeye ve Refah kara sınır kapısına güvenli bir şekilde varışlarını sağlamaya, ardından da hastanelere taburcu edilmelerini sağlamaya çağırıyoruz.



Kudra bir başka seçeneğin de Mısır'ın, ambulansların Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermesi ve yaralıları Gazze'deki hastanelerden Mısır'daki hastanelere taşıyarak "güvenli çıkışlarını sağlaması" olabileceğini söyledi.