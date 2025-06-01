İsrail'in saldırısında 9 çocuğunu kaybeden baba da öldü

Gazze'de İsrail'in 24 Mayıs'ta düzenlediği hava saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan Hamdi en-Neccar hayatını kaybetti.

Yerel sağlık kaynaklarından yapılan açıklamada Neccar'ın İsrail'in Han Yunus'taki evine düzenlediği saldırıda ağır yaralandığı hatırlatıldı.

Saldırıda 9 çocuğunu kaybeden ve tedavi gören Neccar'ın da yaşamını yitirdiği duyuruldu.

BİR ÇOCUĞU YOĞUN BAKIMDA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş 24 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi doktoru yapan Ela en-Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıkmasının ardından evinin vurulduğunu duyurmuştu.

Saldırıda Filistinli doktor Neccar'ın en büyüğü 12 yaşında olan 10 çocuğundan 9'unun hayatını kaybettiğini ifade eden Burş, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Neccar'ın eşi Hamdi en-Neccar ve 1 çocuğunun yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktarmıştı.

İsrail ordusu, 9 kardeşin öldüğü saldırıyı "sivillerin önceden tahliye edildiği bölge" diye savunmuş ve olayı inceleyeceğini duyurmuştu.