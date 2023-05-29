İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.45'te Şam çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.



Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırı sonucu hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.



İsrail makamlarından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.



Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.



İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin