İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.22'de Şam kent merkezi ve çevresinin, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığını iddia etti.



Saldırı sonucu 5 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı ileri sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Sivillere ait bazı evlerde de hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.



Şam ve kırsalındaki bölgelerde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.



İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.



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