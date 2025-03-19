İsrail'in savaş suçlarının hesabını sormak için harekete geçtiler

Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına karşı hesap verebilirlik sağlamak için harekete geçti.

ICJP Direktörü Tayab Ali, "Global 195" adlı uluslararası girişim başlattıklarını duyurarak, bağımsız hukuki gruplar aracılığıyla savaş suçları şüphelilerine dünya çapında yasal işlem yapılabileceğini bildirdi.



Bu koalisyon, dört kıtada faaliyet gösteren küresel hesap verebilirlik ağı kurarak, savaş suçlarıyla suçlanan kişilerin peşine düşmek için ulusal ve uluslararası hukuki mekanizmaların kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.



Böylelikle aynı zamanda savaş suçlarıyla ilişkilendirilen kişiler hakkında tutuklama emirleri çıkarılması ve hukuki süreçlerin başlatılması planlıyor.

ÜST DÜZEY İSİMLERİ KAPSIYOR



"Global 195" girişimi, İsrail ordusu gibi askeri birliklerde yer alan, üst düzey İsrailli asker ve siyasetçiler ile uluslararası hukuku ihlal eden tüm kişileri kapsıyor. Koalisyon, bazı ülkelerde savaş suçlarıyla ilişkilendirilen şahıslara karşı özel kovuşturma başlatmayı da planlıyor.



ICJP, bu girişimle, çeşitli ülkelerdeki hukukçular ve kurumlarla işbirliği yaparak savaş suçları zanlılarının yargı önüne çıkarılmasını sağlamak için küresel hareket başlatmayı amaçlıyor.



İngiltere, Kanada, Türkiye, Norveç, Malezya ve Bosna Hersek gibi ülkelerden avukatlar ve sivil toplum kuruluşları da koalisyona destek veriyor.

