"İsrail'in savunma mühimmatı kritik derecede azaldı" iddiası

İran Savaşı'nda 2 hafta geride kaldı, çatışmanın şiddetlenmesiyle birlikte İsrail 'in füze savunma sistemlerinde kritik derecede eksikler olduğu iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi füze stoklarındaki "ciddi azalmaya" ilişkin Washington'a bilgi verdi. ABD kaynaklarına dayandırılan haberde, bir yetkili bu eksikliğin "beklenen bir durum" olduğunu belirterek, ABD'nin "kendi önleyici sistemlerinde benzer bir eksiklik yaşamadığı" bilgisini aktardı.

Haberde, İsrail'in önleyici füzelerindeki "büyük eksikliği" ABD makamlarına ilettiği ve Tel Aviv’in bu açığı kapatmak için çözüm arayışında olduğu kaydedildi.

“SAVUNMA SİSTEMLERİ ZORLANIYOR”

Amerikan haber kuruluşu Semafor'da da benzer bir iddia yer aldı. Haberde ABD'li yetkililerin, İsrail'in ABD'ye "balistik füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığı yönünde" bilgilendirmede bulunduğu iddiasına yer verdi.

Semafor'a konuşan yetkililer, İsrail'in geçen yaz İran'la yaşanan çatışmalarda kullanılan füzelerden "zaten az miktarda stokla mevcut savaşa girdiğini", uzun menzilli savunma sistemlerinin İran'ın saldırıları altında "zorlandığını" söyledi.

Haberlere ilişkin ABD ve İsrail'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ve ABD'nin, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda 2 hafta geride kaldı. İran, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

"GİZLİ, ACİL VE HAYATİ SAVUNMA" İÇİN 830 MİLYON DOLAR BÜTÇE

Ayrıca Yedioth Ahronoth'un haberine göre İsrail hükümeti, 2026 yılında "savaş yönetimi ihtiyaçları için gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" için 2.6 milyar yeni İsrail şekeli bütçe ayrılmasını onayladı.

"Gizli, acil ve hayati öneme sahip savunma alımları" için yaklaşık 830 milyon dolar bütçe ayrıldığı belirtilen haberde, 2026'da faiz ve komisyon ödemeleri için ayrılan bütçenin 1.5 milyar şekel (yaklaşık 500 milyon dolar) azaltılacağı, bakanlıkların bütçesinin ise 1.1 milyar şekel (yaklaşık 350 milyon dolar) azaltılacağı aktarıldı.