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İsrail'in Şifa hastanesi çevresinde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 150'ye çıktı

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa hastanesi çevresinde öldürülen Filistinlilerin sayısının 150'ye çıktığını duyurdu. Ordu, öldürülenlerin "terörist" olduğunu iddia etti.

İsrail'in Şifa hastanesi çevresinde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 150'ye çıktı

ordusu 'deki Şifa Hastanesi yakınlarında, 150 silahlı militanı öldürdüğünü duyurdu.

Ordunun dün, hastane çevresinde yer alan evleri hedef aldığı ve  çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, askerlerin Şifa Hastanesi'nde "hassas operasyonlar" yürütmeye devam ettiği, son bir gün içinde tesis içinde ya da çevresinde 150 "teröristi" öldürdüğü ve "yüzlerce şüpheliyi" yakaladığı ifade edildi.

Yapılan son açıklamada, İsrail birliklerinin son 24 saat içinde Han Yunus'un kuzeyindeki el-Karara'da, yakın çatışma yaşandığı ve Gazze'nin merkezinde de keskin nişancı ateşi açıldığı kaydedildi.

Askeri açıklamada, İsrail savaş uçaklarının da aralarında "fırlatma çukurları ve askeri yerleşkelerin" de bulunduğu 40 hedefi havadan vurduğu belirtildi.

İsrail'den Şifa Hastanesi yakınlarına saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'den Şifa Hastanesi yakınlarına saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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