İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 37 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a yönelik saldırılarında 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığı ifade edildi.



Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.