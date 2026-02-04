İsrail'in son saldırısında 21 Filistinli hayatını kaybetti. Sınır kapısında suya bile izin verilmiyor

İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Tank topları ve hava saldırılarıyla Gazze'de en az 21 kişinin hayatını kaybettiği 38 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölenlerin arasında Han Yunus kentinde bir saldırının kurbanlarına yardım etmek için olay yerine giden ve daha sonra aynı yere düzenlenen ikinci bir saldırıda hayatını kaybeden bir sağlık görevlisi de bulunuyor. Ayrıca 5 aylık bir bebeğin de saldırılarda hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Filistinli yetkililer 11 Ekim’de ilan edilen ateşkesten bu yana 556 Filistinlinin öldüğünü, 1500’ünün yaralandığını açıkladı.

Gazze'de savaşın başladığı Ekim 2023'ten beri ise Gazze’deki toplam can kaybının 71 bin 824’e, yaralı sayısının 171 bin 608’e ulaştığı da kaydedildi.

SINIR KAPISI ŞARTLARI AĞIRLAŞTIRILDI

İsrail'in saldırıları Gazze'yi Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının ardından ikinci günde geldi. Halihazırda kapıdan geçişleri belirli koşullara bağlayan İsrail'in kapı açıldıktan sonra bu şartları daha da ağırlaştırdığı belirtiliyor.

Refah Sınır Kapısı'nı kullanan Filistinlilerin aktardıklarına göre, İsrail, Filistinlilerin yanlarına yalnızca bir çanta, telefon ve az miktarda para bulundurmalarına izin verirken oyuncak ve sulara da el koyuyor. Gazze'ye dönmek isteyen Filistinlilerin yanında yalnızca kıyafet ve kişisel belgelerinin bulunduğu bir çanta ve girişten 24 saat önce bildirmek kaydıyla yalnızca 600 dolar para getirebileceği belirtiliyor. Şahsi telefon dışında hiçbir elektronik eşyanın girişine izin verilmeyeceği belirtilen yazıda, su dahil hiçbir sıvı ürünün Gazze'ye girişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

İsrail, 2 Şubat'ta yayaların kısıtlı giriş-çıkışına açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan ilk gün yalnızca 12 kişinin Gazze Şeridi'ne girmesine izin verdi. Filistin Kızılayı ise İsrail'in Mısır'a geçmesi planlanan 45 hasta ve 90 refakatçi arasından 29 hasta ile 50 refakatçinin Gazze Şeridi'nden ayrılmasına izin vermediğini bildirdi.