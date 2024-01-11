İsrail'in soykırım davası başlıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı "soykırım" davasındaki duruşmalar bugün başlıyor.

İsrail'in soykırım davası başlıyor

Cumhuriyeti, 'in 7 Ekim'den bu yana 'de Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta dava açtı. İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Bugünkü duruşmada Güney Afrika avukatları, 12 Ocak'ta ise İsrail avukatları Divan hakimlerine sunum yapacak.

Türkiye'den de Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığındaki heyet, duruşmaları takip etmek için Lahey'de.

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