İsrail’in Şucaiyye’ye saldırısında 38 Filistinli öldü: “Dünya bir anda tersine döndü”

İsrail ordusunun 9 Nisan'da Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'ndeki bir yerleşim yerini şiddetli bir şekilde bombalaması sonucu, sivillerin bulunduğu sıralı binalar moloz yığınına dönüştü. Şucaiyye'de yan yana sekiz binanın bulunduğu bölgedeki saldırıda 38 Filistinli hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.



İsrail saldırısının ardından bölgeden dumanlar yükselirken, enkaz altında kalanlar oldu. Saldırı sonrasında moloz yığınına dönüşen bölgede sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için kısıtlı imkanlarla çalışırken, sevdiklerini kaybedenler İsrail katliamının acısını bir kez daha derinden yaşadı. Yardım çalışanları ve saldırıdan kurtulanlar, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.



“NEREDE İNSAN HAKLARI?”



Sivil savunma görevlisi Muhammed Salim, "Elimizde hiçbir şey yok, sadece ellerimizle ve irademizle çalışıyoruz. Taşları tek tek kaldırarak enkaz altında sağ kalanları arıyoruz" dedi. Şahit olduğu manzara karşısında Salim, "İşte kadın ve çocuklarla dolu evler... Nerede insan hakları?" diye konuştu.



İsrail'in insani yardım, tıbbi malzeme, yakıt ve ekipman girişini engellemesi sebebiyle sivil savunma ekipleri "el yordamıyla" çalışmalarını sürdürürken, sağlık ekipleri yaşanan yakıt ve araç sıkıntısı nedeniyle yaralıları derme çatma araçlarla hastaneye ulaştırmaya çalıştı.



“BANA TORUNLARIMIN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER”



Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Şucaiyye sakinlerinin tanıdığı Ahmed el-Belbisi ve Receb ailesinin dört kız çocuğu, doğdukları evin enkazında hayatını kaybetti.



Torunlarını kaybeden 67 yaşındaki Umm Sami Receb, saldırı anına ilişkin, "Ben de onlarla birlikte odadaydım, onlar oynuyor ben de onlara su ve hurma veriyordum. Bir anda dünya tersine döndü. Kıyamet koparcasına bir ses geldi, her şey üzerimize düştü. Hastanede uyandım ve kızları bulamadım. Bana öldüğünü söylediler" dedi.



Torunlarının ardından göz yaşlarına hakim olamayan Umm Sami, "Dört canımı elimden aldılar, onlara veda bile edemedim, doyamadım onlara. Evimizin nuruydu onlar. Onlardan sonra bana ne kaldı ki?" ifadelerini kullandı.



“ÇOCUK KAHKAHALARININ OLDUĞU EVLER MEZAR OLDU”



Bölgede yaşayan 34 yaşındaki Muhammed Ebu Ata da "Çocuklarımla birlikte oturuyordum ve bir patlama oldu. Yer sarsıldı, çevremizdeki duvarlar yıkıldı. Hızlıca dışarı çıktım ve dumandan başka bir şey görünmüyordu. Herkes molozların arasında yakınlarını arıyordu. Bina yok oldu, sakinleri sanki hiç var olmamış. Ev hayat doluydu, çocuk kahkahaları vardı şimdi ise kocaman bir mezar haline geldi. Bu masumların suçu ne?" şeklinde konuştu.



Hamas'tan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in Şucaiyye'de sivillerin ve yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı yerleşim alanını bombalamak suretiyle "en iğrenç soykırım suçlarından birini işlediği ve katliam yaptığı" belirtilmişti.



“NE OLDUĞUNU BİLEMEDİM”



El-Ehli Baptist Hastanesi’nde soğuk bir ortamda yüzü kanlı olarak yatakta yatan küçük kız çocuğu Cevri de "Kız kardeşlerimle oynuyorduk. Sonra çok güçlü bir ses duyduk ve bağırdık ne olduğunu bilemedim. Gözlerimi açtığımda yüzümde kan vardı ve ambulanstaydım" dedi.

Yaşadığı zor anları anlatan Cevri, "Bizi niye bombaladılar? Biz bir şey yapmadık ki! Eve dönmek istiyorum ama babam dedi ki evimiz gitti (yıkıldı)" diye konuştu.



İSRAİL ATEŞKESİ BOZDU, YENİDEN SALDIRI BAŞLATTI



İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve rehine takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.



İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.



Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1482 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 688 kişi yaralandı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 846’ya yaralıların sayısı 115 bin 729’a yükseldi.