İsrail'in Sumud filosu baskını: Operasyon değil askeri gösteri. 8 metrelik tekneye 8 asker saldırdı

Peki sivil olan ve bazıları yelkenli sınıfındaki gemilere yönelik bu ağır askeri operasyon girişiminin amacı nedir? Filoya destek amacıyla bölgede bulanan İtalyan ve İspanyol savaş gemileri zaten geri çekilmişlerdi. Kaderleriyle baş başa kalan küçük tekneler İsrail donanması için kolay av haline geldi. Yelkenli teknelere yanaşan İsrail askerleri, sakin haldeki aktivistlerden daha heyecanlıydı. İsrail askerleri görüntülerde özellikle cep telefonlarından çekinmiş görünüyor. İsrail askerleri sık sık telefonların denize atılması için uyarı yaptı. Ağır silahlarını sivillere doğrultan İsrail askerleri, aktivistlerden daha fazla korku ve panik içinde görünüyordu. Operasyona hazırlanan aktivistler, ellerini bile kaldırarak, zararsız olduklarını gösterdi, direnmeyeceklerini anlattı. Buna karşılık sert emirler veren İsrail askerleri daha fazla hareket yarattı.

Peki bir tekneyle İsrail limanlarına 60 mil kadar yanaşmak suç mu, filodakiler böyle gösterişli bir operasyonu hak edecek hangi suçu işledi?



İsrail'in bu operasyona yönelik herhangi bir mazereti bulunmuyor. İsrail basınında birkaç haberde Hamas'ın filoya sızdığı gibi gerçekliği kuşkulu haber yer aldı. Ancak, filoda ne silahlı bir aktivist ne de eylem yapacak militan bulunuyordu. İsrail, terör estirdiği operasyonu meşru hale getirmek için bu gerekçeyi yayıyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, filoyu "Hamas-Sumud" ismiyle anıyor. Bakanlığın X'e yaptığı açıklamada, "Hamas-Sumud yolcuları, yatlarıyla güvenli ve barışçıl bir şekilde İsrail'e doğru yol alıyor ve Avrupa'ya sınır dışı işlemleri başlayacak." ifadeleri yer aldı.



Bu yardım filolarından hiçbirinde aktivistlerin direndiği veya silahlı bir karşılık vermek istediği görülmedi. Kendi içinde düzeni olan Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin de direnmediği, sakin şekilde teknelerinde beklediği, İsrail askerlerinin daha heyacanlı olduğu, sert emirler verdiği, kaygılı hareketlerde bulunduğu görülüyor.



El konular tekneler genelde Aşhod Limanı'na götürülüyor. 8 metrelik bir teknede 8'e yakın İsrail askeri var. Neredeyse aktivist başına bir asker düştü.