İsrail'in Sumud Filosuna savaş gemili baskınının gerekçesi belli oldu: Teknelerde mutfak bıçağı vardı

İsrail basınındaki bazı yorumlara göre, 20 savaş gemisiyle silahsiz 40 sivil tekneye yapılan baskın başarı bir operasyon. Jerusalem Post, "İsrail Donanması gemilere yönelik iyi koordine edilmiş ve barışçıl bir müdahale gerçekleştirmiş gibi görünüyor ve bu karmaşık bir görevdi." diye yazdı.

Gazetenin haberinde, operasyonun "Barışçıl" olduğu iddia edilirken, şu yoruma yer verildi:

"Sonuç olarak, İsrail donanmasının gemilere iyi koordine edilmiş ve barışçıl bir müdahale gerçekleştirdiği anlaşılıyor. Bu karmaşık bir görevdi. Filodaki gemilerin çoğu yelkenliydi ve çoğu yaklaşık sekiz ila on mürettebat taşıyordu. Gezi teknesi Alma ve büyük tarihi yelkenli Sirius gibi daha büyük gemilerin yanı sıra, dönüştürülmüş balıkçı teknesi Estrella da vardı. Bu büyük teknelerde bir düzineden fazla aktivist bulunuyordu. Filo, Girit'in güneydoğusunda Family adlı daha büyük bir tekneyi geride bırakmıştı."

MUTFAK BIÇAKLARINDAN ENDİŞE EDİLMİŞ

Jerusalem Post, 3 Ekim'de yer alan haberinde, yüzlerce askerin küçük teknelere ağır silahlarla çıkmasını izah ederken, teknelerdeki mutfak bıçaklarını gündeme getirdi.

Habere göre, aktivistler silahsız olduklarını ispat için bu bıçakları denize attı. Yani bu yoruma göre aktivistlerin bıçakları vardı ve bunlar silah sayıldı.

Gazetedeki yorum şöyle:

"Aktivistler can yeleklerini giydiler ve her iki gece de gemiye alınmaya hazırdılar. Kimsenin silahlı oldukları konusunda itiraz edememesi için denize mutfak bıçakları attıklarını iddia ettiler."

"Ayrıca cep telefonlarını da denize attılar. Ancak, bundan önce bazıları İsrail donanma gemilerinin teknelere yaklaştığını gösteren görüntüler yakaladı. Bazı durumlarda aktivistler, İsrail donanmasının gemilere tazyikli su kullandığını iddia etti. Donanma ayrıca filoya seslenerek rotalarını değiştirmelerini söyledi."

"İsrail, Gazze'ye devam etmek yerine filonun İsrail kıyılarına ulaşmasına ve taşıdıkları yardımları boşaltmasına izin vermeyi teklif etmişti. İsrail, Gazze'ye abluka uyguladığını ve gemilerin Gazze açıklarındaki sulara girmesine izin vermeyeceğini söyledi."

KOMANDOLAR VE FÜZE GEMİLERİ GÖREV ALMIŞ

The Times Of Israel ise, 3 Ekim 2025 tarihli haberinde, operasyonun donanmanın hangi birimi tarafından yapıldığını aktardı. Haberde şu bilgiler yer aldı:

"12 saatten fazla bir süre boyunca, Shayetet 13 deniz komando birimi, Global Sumud Filosu'na ait 41 gemiye çıktı, sinyallerini bozduktan ve tazyikli suyla püskürttükten sonra gemilerde bulunan yaklaşık 400 aktivisti gözaltına aldı. Aktivistler, filoda 47 teknenin yer aldığını iddia etmişlerdi, ancak bazıları daha önceki aşamalarda geri dönmüş görünüyordu."

Bu gazetenin haberinde, İsrail donanmasının öncelikle büyük tekneleri hedef aldığını ardından küçük teknelere yöneldiği aktarıldı. Haberde şöyle denildi:

"Donanmanın Füze Gemisi Filosu, Snapir liman güvenlik birimi ve diğer birimler filoyu durdurma operasyonuna katıldı. Askeri yetkililere göre, filodaki en büyük altı gemiye ilk olarak çıkıldı, daha küçük gemiler ise daha sonra ele geçirildi."