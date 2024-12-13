İsrail'in Suriye saldırısı: Ordunun yüzde 70'i imha edildi, casus mu var?
İsrail, Suriye'deki geçiş dönemini fırsat bilerek bu ülkenin askeri varlığına yönelik 350'dan fazla saldırı düzenledi. Yapılan tahminler, İsral'in Suriye'nin askeri varlığının yüzde 70'ini imha ettiğini gösteriyor. Suriye'nin deniz ve hava güçlerini hedef alan İsrail, birçok önemli silah sistemini de vurdu. İsrail basını, bu saldırıların eski Suriye Savunma Bakanı'nın desteğini ile yapıldığını, "Musa" kod adlı bir casus tarafından da bilgi verildiğine ilişkin iddiaları aktardı. İsrail, "terörist grupların eline geçebilir" iddiasıyla, Suriye'deki hardal gazı ve VX gazı gibi küçük kimyasal silah stokları, radar sistemlerini, Rus yapımı hava savunma füzeleri ve Scud füze depolarını, donanmaya ait roket taşıyıcı gemileri vurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, aşırılık yanlılarının eline geçmesini önlemek için kimyasal silah ve uzun menzilli füzelerin hedef alındığını iddia etti.
İsrail, Suriye'deki geçiş dönemini fırsat bilerek önce Golan Tepeleri'ndeki kontrol ettiği alanı genişletti. Suriye'de yeni hükümet kurulmadan, İsrail ordusu, bu ülkedeki askeri üslere ve kritik askeri birimlere 350'den fazla saldırı düzenledi.
SURİYE ORDUSU NEREDEYSE ERİDİ
İsrail Hava Kuvvetleri, Scud ve seyir füzeleri, yerden havaya, yerden yere, denizden denize atılabilen çok sayıda füze bataryasını hedef aldı. İsrail'in, Suriye ordusuna ait insansız hava araçları, savaş uçakları, saldırı helikopterleri, radarlar, tanklar ve uçak hangarları dahil olmak üzere bir dizi silah sistemini hedef aldığı biliniyor. İsrail askeri sözcüsü Avichay Adraee'ye bu saldırıların Suriye'nin askeri yeteneklerinin yüzde 70'inden fazlasını yok ettiğini söyledi. İsrail ayrıca, başta Lazkiye olmak üzere, Suriye donanmasına ait üsleri ve savaş gemilerini de vurdu.
İsrail ayrıca 15 donanma gemisinin demirlediği Mina Al-Bayda'da Suriye donanma tesisini vurdu. İsrail hava saldırısı Şam, Humus, Tartus, Lazkiye ve Palmira'yı hedef aldı.
HEDEFLERİ CASUS MU BİLDİRDİ?
Bu kapsamlı saldırıya yönelik tepkiler sürerken, The Media Line isimli bir internet sitesi, bu saldırıların eski Suriye yönetimindeki bir bakan ile koordine edildiğini ileri sürdü. Sızdırılan belgelere dayandırılan haberde, eski Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İsrailli aracılar arasında şifreli mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iddia edilen işbirliğini gündeme getirildi.
Haberdeki belgeler, "Mousa" olarak tanımlanan bir İsrail ajanının Esad rejimiyle iletişim kurduğunu ve Şam ve Halep yakınlarındaki İran mevzilerine saldırıları koordine ettiği iddiasını ortaya koyuyor.
Suriye'yi kontrol eden muhalif grupların ortak operasyonlar yönetimindeki bir lider olan Ahmad Al-Dalati, The Media Line'a Esad rejiminin düşmesinin ardından ele geçirdikleri tüm askeri tesisleri güvence altına aldıklarını söyledi.
Al-Dalati, İsrail saldırılarının füze depolarına, bilimsel araştırma merkezlerine ve deniz araçlarına odaklandığını ve bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Dalati, İsrail'in İran güçlerinin bu alanlarda hala mevcut olduğu iddiasını reddetti.
ÖNCE GOLAN İŞGALİ GENİŞLEDİ
İsrail ordusu, Suriye'de rejimin yıkılmasının ardından önce Golan Tepeleri'ndeki statükoyu değiştirdi. İsrail, 1973 Yom Kippur Savaşı'ndan sonra 1974'te ateşkes anlaşmasıyla kurulan Suriye'deki tampon bölgenin kontrolünü ele geçirerek operasyonlara başladı. Başbakan Benjamin Netanyahu, konuşlandırmanın Suriye birliklerinin mevzilerinden terk edilmesi nedeniyle gerekli olan geçici bir savunma önlemi olduğunu iddia etti. Netanyahu bir basın toplantısında, "İsrail ordusuna, hiçbir düşman gücünün İsrail sınırının hemen yanına yerleşmemesini sağlamak için bu mevzileri devralma emri verdik." dedi.
İsrail, bu bölgeye yönelik çalışmalarını yakın zamanda artırmıştı. İsrail, Ekim ayında kara mayınlarını temizledi ve Golan Tepeleri ile tampon bölge arasındaki sınır boyunca yeni bariyerler kurdu. Ayrıca İsrail ordusu tampon bölge içindeki birkaç Suriye köyünde sokağa çıkma yasağı uygulayarak sakinlere ikinci bir duyuruya kadar evde kalmalarını emretti.
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