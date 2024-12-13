İsrail'in Suriye saldırısı: Ordunun yüzde 70'i imha edildi, casus mu var?

İsrail ayrıca 15 donanma gemisinin demirlediği Mina Al-Bayda'da Suriye donanma tesisini vurdu. İsrail hava saldırısı Şam, Humus, Tartus, Lazkiye ve Palmira'yı hedef aldı.

İsrail Hava Kuvvetleri, Scud ve seyir füzeleri, yerden havaya, yerden yere, denizden denize atılabilen çok sayıda füze bataryasını hedef aldı. İsrail'in, Suriye ordusuna ait insansız hava araçları, savaş uçakları, saldırı helikopterleri, radarlar, tanklar ve uçak hangarları dahil olmak üzere bir dizi silah sistemini hedef aldığı biliniyor. İsrail askeri sözcüsü Avichay Adraee'ye bu saldırıların Suriye'nin askeri yeteneklerinin yüzde 70'inden fazlasını yok ettiğini söyledi. İsrail ayrıca, başta Lazkiye olmak üzere, Suriye donanmasına ait üsleri ve savaş gemilerini de vurdu.

İsrail , Suriye 'deki geçiş dönemini fırsat bilerek önce Golan Tepeleri'ndeki kontrol ettiği alanı genişletti. Suriye 'de yeni hükümet kurulmadan, İsrail ordusu, bu ülkedeki askeri üslere ve kritik askeri birimlere 350'den fazla saldırı düzenledi.

HEDEFLERİ CASUS MU BİLDİRDİ?



Bu kapsamlı saldırıya yönelik tepkiler sürerken, The Media Line isimli bir internet sitesi, bu saldırıların eski Suriye yönetimindeki bir bakan ile koordine edildiğini ileri sürdü. Sızdırılan belgelere dayandırılan haberde, eski Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İsrailli aracılar arasında şifreli mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iddia edilen işbirliğini gündeme getirildi.

Haberdeki belgeler, "Mousa" olarak tanımlanan bir İsrail ajanının Esad rejimiyle iletişim kurduğunu ve Şam ve Halep yakınlarındaki İran mevzilerine saldırıları koordine ettiği iddiasını ortaya koyuyor.

