İsrail'in Suriye'yi vurmasının ardından AB'den kritik açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının ardından tüm dış aktörleri Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermeye davet etti.



AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamaya göre El Anouni, AB'nin Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki çatışmalardan endişe duyduğunu ve sivillere yönelik şiddet olaylarını "şiddetle kınadığını" belirtti.



Tüm tarafları Süveyda'da dün varılan ateşkes anlaşmasına uymaya, "sivilleri ayrım gözetmeksizin korumaya ve nefret söylemlerine son vermeye" çağıran El Anouni, Suriye'deki yeni yönetimin, bölgede gerilimi azaltma, sükuneti yeniden tesis etme ve tüm suçluların hesap vermesini sağlamaktan sorumlu olduğunu kaydetti.

FRANSA'DAN KALICI ANLAŞMA ÇAĞRISI

Fransa Dışişleri Bakanlığı da çatışmaların sona ermesi çağrısı yaptı.



Açıklamada, tüm taraflara sükuneti sağlamak, sivillerin güvenliğini temin etmek ve özellikle Süveyda'daki Dürziler ile halkın diğer kesimleri arasında barışı teşvik etmek için ellerinden geleni yapmaları çağrısında bulunuldu.



"Kesin bir şekilde kınadığımız sivillere yönelik zulüm, derhal sona ermeli" diyen Fransa, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra'nın dün bölgede duyurduğu ateşkese tüm tarafların uyması gerektiğine dikkat çekti.



Fransa'nın, Suriye'deki mevcut makamların ve Süveyda ili temsilcilerinin diyalog yolunu yeniden bulma konusundaki çabalarını desteklediği belirtilen açıklamada, Paris hükümetinin Suriye'nin birliğinin, istikrarının ve egemenliğinin yanı sıra tüm Suriyelilerin güvenliğini güçlendirecek kalıcı bir anlaşma istediği vurgulandı.



Fransa'nın, Paris'te 13 Şubat'ta düzenlenen Suriye Konferansı kapsamında yapılan ortak açıklamadaki taahhütlere ve ilkelere bağlı kaldığı kaydedilen açıklamada, Paris hükümetinin bölgedeki tüm taraflarla iletişimi sürdürdüğü ifade edildi.



ÇATIŞMALAR NASIL BAŞLADI?



Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda ilinde, 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.



İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.



İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.



İsrail ordusu da bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.