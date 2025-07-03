İsrail'in Tahran'ı vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı
İsrail'in 15 Haziran'da İran'ın başkenti Tahran'daki Tecriş Meydanı’nı füze ile vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.
İsrail'in İran'a saldırılarının 3'üncü gününde başkenti Tahran'daki en işlek noktalardan Tecriş Meydanı’nı hedef aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı.
İran medyasında paylaşılan görüntüde, 15 Haziran’da İsrail ordusunun füzeyle önce bir binayı, daha sonra kırmızı ışıkta bekleyen sivil araçları vurduğu görüldü.
Patlamanın şiddetiyle araçların havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı.
12 GÜNDE 935 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 935’e yükseldiğini, bunlardan 38’sinin çocuk 132’sinin ise kadın olduğunu açıklamıştı.
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