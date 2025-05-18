İsrail'in tam kapsamlı işgal planı: "Gideon'un Savaş Arabaları"

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan planı uygulamaya koydu.



Son 24 saatte 150'den fazla nokta hedef alındı, yüzlerce sivil ise saldırılarda yaşamını yitirdi.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, perşembe gününden bu yana devam eden yoğun saldırılar sonucu en az 262 kişi öldü, 675 kişi ise yaralandı.



OPERASYONU İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ DUYURDU



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli operasyonun Gazze'deki harekatın genişletilmesi genişletilmesi amacıyla başlatıldığını duyurdu.



Ordunun, stratejik bölgeleri ele geçirmek için kapsamlı saldırılar başlatıldığı, rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması da dahil olmak üzere Gazze'deki savaşın tüm hedeflerine ulaşıldığı öne sürüldü.



Bu, sadece bir askeri operasyon değil aynı zamanda bir halkın topluca cezalandırılması, yerinden edilmesi ve sistematik olarak yok edilmesi anlamına geliyor.



İŞGAL KALICI HALE GELEBİLİR



İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu turunun hemen ardından başlayan operasyonun "işgali kalıcı hale getirmeyi" hedeflediğini ileri sürdü.



İddialara göre ordu, bu kez ele geçirdiği bölgelerden çekilmeyerek Filistinlileri güneye doğru sürmeyi hedefliyor.

