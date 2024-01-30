İsrail'in teslim ettiği 100 Filistinlinin cenazesi toplu mezara gömüldü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerinden kaçırdığı Filistinlilere ait 100 cesedi Kerem Ebu Salim sınır kapısından Gazze tarafına teslim etti.



Kimliği belirlenemeyen Filistinlilere ait bazı cesetlerde yapılan incelemelerde vücutlarından bazı organlarının çalındığının tespit edildi.



Cenazelerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir toplu mezara defnedildiği aktarıldı.



Gazze'deki hükümet, daha önce yaptığı açıklamada İsrail'i, Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçlayarak konuyla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma komitesi kurulması talebinde bulunmuştu.



Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin, geçen kasım ayında Gazze'deki Şifa Hastanesine baskını sırasında hastanenin morgunda ve avlusunda bulunan 100'den fazla cesedi kaçırdığını duyurmuştu.