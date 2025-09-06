İsrail'in tuzaklı "robot" araçları dehşet saçıyor

Gazze'deki Filistin hükümetinin verilerine göre, 13 Ağustos'ta başlatılan Gazze'yi işgal saldırıları kapsamında 100'den fazla patlayıcı yüklü araç infilak ettirildi, binlerce Filistinli zorla evlerinden çıkarıldı, 1100 kişi hayatını kaybetti ve 6008 kişi yaralandı.



Gazze'deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, robot adı verilen bu araçlar genellikle gece saatlerinde insansız şekilde mahallelere sürülüyor ve uzaktan patlatılıyor.



Güvenlik kaynakları, "Her patlama 300 metre çapında yıkıcı bir etkiye yol açıyor, bitişik binalar zincirleme şekilde çöküyor." bilgisini verdi.



İsviçre merkezli Euro-Med İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail ordusu her gün yaklaşık 300 evi bu yöntemle yıktığını her bir aracın tek seferde 20 evi yok edecek güçte olduğunu ve patlamaların 40 kilometreye kadar duyulduğunu bilgisini verdi.



İKİ TİP PATLAYICI ROBOT

Filistinli askeri uzman Rami Ebu Zubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in iki robot tipini kullandığını söyledi.



Ebu Zubeyde, "Birincisi, M113 tipi eski zırhlı personel taşıyıcılar gibi paletli araçlar. Bunlar uzaktan yönlendirilip infilak ettirilerek kara birliklerinin ilerlemesinden önce mahalleler tamamen yok ediliyor. İkinci tip ise küçük kara robotları. Bunlar patlayıcı yüküyle tünel girişlerine gönderiyor ya da nüfusun olduğu bölgelere saldırı amacıyla yollanıyor." dedi.



İsrail'in robot saldırısıyla Filistinli direniş gruplarının saldırı kapasitesinin ortadan kalkmadığını söyleyen Ebu Zubeyde, ancak sivil kayıpların ise çok ciddi bir şekilde arttığını vurguladı.



Ebu Zubeyde, "Robotların yol açtığı patlamalar, bitişik binalarda çökmelere, altyapının yaygın olarak tahrip olmasına ve yoğun nüfuslu mahallelerde aynı anda birkaç evin yıkılmasıyla sonuçlanıyor." ifadelerini kullandı.

İŞGAL SALDIRILARINDA NEDEN ROBOT KULLANILIYOR?

Ebu Zubeyde, İsrail ordusunun robotları kullanmasındaki temel amacın; Filistinli savaşçılarla doğrudan çatışmayı en aza indirmek, patlayıcıları ve binaları önceden imha ederek İsrail güçlerinin girebileceği koridorlar açmak ve böylece İsrail ordusunun insan kaybını azaltmak olduğunu söyledi.



Bu durumun çok ağır bir insani kayıplara yol açtığına dikkati çeken Ebu Zubeyde, patlamalar sonucunda tüm mahallelerin yok olduğunu, yüzlerce ailenin evsiz kaldığını, halkın korku içerisinde göçe zorlandığı psikolojik bir etki oluşturulduğunu ifade etti.



Filistinli uzman, "Patlayıcı yüklü robotlar, (Filistin) direnişin patlayıcı yerleştirme veya operasyon yapma kapasitesini sona erdirmedi. Ancak, geniş çaplı yıkıma ve toplu göçe yol açtı. Bu durum, robotları bir askeri taktikten çok soykırım aracı haline getiriyor." ifadelerini kullandı.