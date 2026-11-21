İsrail 'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran 'a yönelik yeni ve geniş çaplı saldırı başlatma kararı alması halinde ülkesinin bu saldırılara katılacağını açıkladı ve ABD askerlerinin ancak İran yenilgiye uğratıldığında ailelerinin yanına dönebileceğini söyledi.

Newsmax televizyonuna röportaj veren Büyükelçi Leiter, ABD yönetiminin İran'a karşı atacağı olası askeri adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırı kararının ABD Başkanı Trump'a ait olduğunu belirten Leiter, "Amerikalı askerler, ailelerinin yanına İran yenilgiye uğradığında dönebilir" dedi.

İran'ın hedefinin "Yahudi-Hristiyan Batı medeniyeti" olduğunu öne süren Leiter, Tahran yönetiminin devrilmesi gerektiğini savundu.

İran'ın İsrail açısından varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu iddia eden Büyükelçi Leiter, Tahran'ın kitle imha silahlarına sahip olması halinde İsrail'i hedef alacağını ileri sürdü.

Leiter ayrıca İran'ın yenilgiye uğratılacağını iddia ederek kırılma noktası aşıldıktan sonra Sovyetler Birliği'nin çökmesi gibi İran yönetiminin de çökeceğini öne sürdü.

"İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ'NİN ABD BAŞKOMUTANI OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise İsrail'in Washington Büyükelçisi Leiter'in televizyon programındaki sözlerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Leiter'in ABD askerlerinin İran yenilgiye uğradığında ailelerinin yanına dönebileceğine dair açıklamasını alıntılayan Erakçi, "İsrail'in Washington Büyükelçisi'nin ABD Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olduğunu bilmiyorduk" ifadesini kullandı.