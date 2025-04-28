İsrail'in yarattığı "cehennem": Açlık savaşında son nokta

Gazze'deki Filistinliler ve uluslararası yardım yetkilileri, temel gıda maddelerinin fiyatlarının yükselmesi, tıbbi malzeme stoklarının azalması ve yardım dağıtımındaki keskin kesintilerin Gazze'de yeni felaket koşullarını tehdit ettiği uyarısında bulunuyor.

Dünya Gıda Programı ve Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinliye gıda ve hizmet sağlayan UNRWA gibi insani yardım kuruluşları, stoklarındaki son un ve diğer gıda maddelerini, bölgede başka seçeneği olmayanlara yemek hizmeti veren toplum mutfaklarına dağıttı.

Yardım gruplarının depoları, İsrail ile Hamas arasında ocak ayı ortasında yürürlüğe giren ve mart başında sona eren ateşkes sırasında dolmuştu. Şimdi ise boşlar.

The Guardian gazetesinin haberine göre üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi, “Artık onlara verecek bir şey kalmadı, bu yüzden son malzemeler de tükendiğinde mutfaklar kapanmak zorunda kalacak. Şu anda insanlar iyi dayanıyor ama diğer krizlerden biliyoruz ki işler kötüye gittiğinde çok hızlı kötüleşiyor ve biz de o noktadan çok uzakta değiliz” dedi.