İsrail'in yarattığı "cehennem": Açlık savaşında son nokta
İsrail'in yardım girişlerini engellemedeki ısrarı nedeniyle Gazze'de açlık savaşı son noktaya ulaştı. Yardım gruplarının depoları boşaldı. Ateşkesin sona ermesinden bu yana un ve şeker fiyatları katlandı.
Gazze'deki Filistinliler ve uluslararası yardım yetkilileri, temel gıda maddelerinin fiyatlarının yükselmesi, tıbbi malzeme stoklarının azalması ve yardım dağıtımındaki keskin kesintilerin Gazze'de yeni felaket koşullarını tehdit ettiği uyarısında bulunuyor.
Dünya Gıda Programı ve Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinliye gıda ve hizmet sağlayan UNRWA gibi insani yardım kuruluşları, stoklarındaki son un ve diğer gıda maddelerini, bölgede başka seçeneği olmayanlara yemek hizmeti veren toplum mutfaklarına dağıttı.
Yardım gruplarının depoları, İsrail ile Hamas arasında ocak ayı ortasında yürürlüğe giren ve mart başında sona eren ateşkes sırasında dolmuştu. Şimdi ise boşlar.
The Guardian gazetesinin haberine göre üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi, “Artık onlara verecek bir şey kalmadı, bu yüzden son malzemeler de tükendiğinde mutfaklar kapanmak zorunda kalacak. Şu anda insanlar iyi dayanıyor ama diğer krizlerden biliyoruz ki işler kötüye gittiğinde çok hızlı kötüleşiyor ve biz de o noktadan çok uzakta değiliz” dedi.
İSRAİL KAPILARI KAPATTI
Yaklaşık iki ay önce ateşkesin çökmesinden birkaç saat sonra İsrail Gazze'ye gıda, yakıt, ilaç ve diğer maddelerin girişini engelledi. Yüz binlerce kişiye ekmek sağlayan düzinelerce fırın çoktan kapandı.
Sadece mercimek, makarna veya pirinç sağlayan 47 toplum mutfağı şimdiden porsiyonları azalttı.
Sadece mercimek, sade makarna veya pirinç sağlayan 47 toplum mutfağı şimdiden porsiyonları azalttı.
The Guardian'a konuşan Gazze'deki Refah Hayır Mutfağı'ndan Hani Abu Qasim, “Bu mutfak kapanırsa bize bağımlı olan bu insanlar açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacak” dedi.
UN FİYATLARI 15 KATINA ÇIKTI
Gazze'deki pazarlar neredeyse bomboş ve satılan her şey artık büyük çoğunluk için çok pahalı.
Ateşkesin sona ermesinden bu yana 1 kilogram domatesin fiyatı 4 kat artarak 8 dolara, şeker 7 katına, un ise 10 ile 15 katına çıktı. Et ya da süt ürünlerine ulaşmak mümkün değil.
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