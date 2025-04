İsrail'in yarattığı "cehennem": Açlık savaşında son nokta

The Guardian gazetesinin haberine göre üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi, “Artık onlara verecek bir şey kalmadı, bu yüzden son malzemeler de tükendiğinde mutfaklar kapanmak zorunda kalacak. Şu anda insanlar iyi dayanıyor ama diğer krizlerden biliyoruz ki işler kötüye gittiğinde çok hızlı kötüleşiyor ve biz de o noktadan çok uzakta değiliz” dedi.

İSRAİL KAPILARI KAPATTI



Yaklaşık iki ay önce ateşkesin çökmesinden birkaç saat sonra İsrail Gazze'ye gıda, yakıt, ilaç ve diğer maddelerin girişini engelledi. Yüz binlerce kişiye ekmek sağlayan düzinelerce fırın çoktan kapandı.

Sadece mercimek, makarna veya pirinç sağlayan 47 toplum mutfağı şimdiden porsiyonları azalttı.



The Guardian'a konuşan Gazze'deki Refah Hayır Mutfağı'ndan Hani Abu Qasim, “Bu mutfak kapanırsa bize bağımlı olan bu insanlar açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacak” dedi.



UN FİYATLARI 15 KATINA ÇIKTI



Gazze'deki pazarlar neredeyse bomboş ve satılan her şey artık büyük çoğunluk için çok pahalı.



Ateşkesin sona ermesinden bu yana 1 kilogram domatesin fiyatı 4 kat artarak 8 dolara, şeker 7 katına, un ise 10 ile 15 katına çıktı. Et ya da süt ürünlerine ulaşmak mümkün değil.