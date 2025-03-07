İsrail’in yeni casusluk planı ortaya çıktı: İşgalde yapay zeka hamlesi

İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini yapay zeka ile ilerletmeye çalışıyor.

İsrail-Filistin ortak yayını +972 Magazine ve İbranice yayın yapan Local Call ile ortaklaşa yürütülen soruşturmada, Birlik 8200'ün işgal altındaki topraklarda gerçekleştirdiği geniş çaplı gözetleme faaliyetlerinden elde ettiği büyük hacimli telefon konuşmaları ve metin mesajlarını kullanarak Arapça konuşulanları anlamak üzere yapay zeka modelini eğittiği ortaya çıktı.

Proje hakkında bilgi sahibi kaynakların The Guardian'a aktardığıan göre birim, izlediği kişiler hakkındaki soruları yanıtlayabilen ve topladığı devasa hacimlerdeki izleme verilerine ilişkin içgörüler sağlayabilen sofistike bir chatbot benzeri araç oluşturmak için modeli oluşturmaya başladı.



Yetenekleri bakımından ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile kıyaslanabilecek olan dinleme ajansı, Ekim 2023'te Gazze'de savaşın başlamasının ardından sistemin geliştirilmesini hızlandırdı.

Model geçen yılın ikinci yarısında hala eğitiliyordu. Ancak henüz konuşlandırılıp konuşlandırılmadığı belli değil.

"SADECE BİZDEN NEFRET EDENLERE ODAKLANIYORUZ"

Proje hakkında bilgi sahibi olan iyi konumdaki bir kaynak, Guardian'a bu geniş iletişim havuzunun Lübnan ve Filistin lehçelerindeki konuşmaları da içerdiğini söyledi.

Sayedoff sunumunda LLM'yi oluşturan ekibin “Sadece bizden nefret eden lehçelere odaklanıyoruz” dediğini aktardı.

"İSTİLACI VE İNSAN HAKLARIYLA BAĞDAŞMAZ"

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Campbell, bir yapay zeka modelini eğitmek için gözetleme materyallerinin kullanılmasının “istilacı ve insan haklarıyla bağdaşmaz” olduğunu ve işgalci bir güç olarak İsrail'in Filistinlilerin mahremiyet haklarını korumakla yükümlü olduğunu söyledi.

Campbell, “Suç işlediğinden şüphelenilmeyen kişilerden alınan son derece kişisel verilerin, daha sonra şüphe oluşturmaya yardımcı olabilecek bir aracı eğitmek için kullanılmasından bahsediyoruz” diye ekledi.



Filistinli bir dijital haklar ve savunuculuk grubu olan 7amleh'in direktörü Nadim Nashif de Filistinlilerin “İsrail'in laboratuvarında bu teknikleri geliştirmek ve yapay zekayı silah haline getirmek için denekler haline geldiklerini belirtti.

Nashif, tüm bunların "bu teknolojilerin bir halka hükmetmek, hayatlarını kontrol etmek için kullanıldığı bir apartheid ve işgal rejimini sürdürmek amacıyla yapıldığını" dile getirdi.