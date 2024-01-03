İsrail'in yeni Gazze planı: Philadelphia Koridoru nedir?

Diğer adı "Salahaddin Koridoru" olan Philadelphia Koridoru'yla, Mısır ile Gazze Şeridi arasında Akdeniz kıyısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanan birkaç yüz metre genişliğinde ve 14 kilometre uzunluğundaki bir şeritten bahsediliyor.



Burası aslında 1979 yılında İsrail ile Mısır arasında imzalanan barış anlaşmasıyla, İsrail güçlerinin kontrol ettiği ve devriye gezdiği bir tampon bölge olarak kuruldu. Bu koridorun bir amacı da Mısır ile Gazze arasında insan hareketini ve silah ve mühimmat gibi yasa dışı malzemelerin geçişini önlemekti.



Barış anlaşmasına göre, Filistin toprakları üzerinde yer alan ve (D) (Philadelphia Koridoru) olarak adlandırılan sınır bölgesi, İsrail kuvvetlerinin kontrolüne tabiydi. Anlaşma, koridorun Mısır topraklarındaki kısmı olan (C) bölgesinde sadece hafif silahlar taşıyan sivil polislerin görev yapmasını öngörüyordu.



İsrail güçleri 2005'te Gazze'yi terk edinceye kadar bölgenin kontrolü İsrail'de kaldı. İsrail Gazze'den çekilince bölgeyi Filistin yönetimine teslim etti. 2007'de Hamas, Gazze'de başa gelince Philadelphia Koridoru'nda da denetimi ele aldı.



İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını artırmasıyla birlikte Filistinliler bu sınır şeridini geçerek Mısır'dan temel ihtiyaç maddelerini karşılamak zorunda kaldılar. Bunun üzerine Mısır, koridor üzerinde güvenlik önlemlerini artırdı.



Ablukanın yıllarca devam etmesi üzerine ise Filistinliler, Philadelphia Koridoru'nun altından Mısır'a çıkan çok sayıda tünel inşa ettiler ve temel ihtiyaçlarını bu şekilde karşıladılar ancak bu durum da 2014'te sona erdi. Sonrasında Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'dan Gazze'ye resmi olarak mal girişi başladı.



GAZZE'NİN MISIR'A ERİŞİMİNİ ENGELLİYOR



Philadelphia Koridoru üzerinde biri Mısır'a (Refah) diğeri de İsrail'e (Kerem Ebu Salim) açılan iki sınır kapısı bulunuyor. İsrail'in, bu koridoru ele geçirmesi ise Gazze'nin dışarı açılan tek kapısının da kapanması ve yüzde 100 abluka anlamına geliyor.



İsrail kanalı "I24NEWS"'te bu konuyla ilgili yayımlanan bir analizde, İsrail ordusunun, Philadelphia Koridoru'na doğru hareket etmesinin, "Gazze'yi Mısır ve Sina çölünden ayırma amacı taşıdığı" ifade edildi.



Analizde, İsrail'in, güney sınırında güvenliği en üst düzeye çıkarmayı ve buranın Filistinli gruplara silah sağlayacak bir geçiş noktası haline gelmemesini amaçladığı kaydedildi.