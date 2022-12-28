İsrail'in yeni savunma bakanı Yoav Galant olacak

Netanyahu, yarın Meclis'te yapılacak güvenoyu oturumuna sunacağı kabineye ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu.



Koalisyon hükümetini oluşturacak partiler arasında pazarlıklara konu olan Savunma Bakanlığı koltuğu ile ilgili paylaşımda bulunan Netanyahu, "Bir sonraki Savunma Bakanı Yoav Galant'a bol şans." ifadelerine yer verdi.



Likud partisinden milletvekili olan ve 1958'de Yafa'da doğan Galant, daha önce İsrail Ordusu'nda Güney Bölge Komutanı olarak görev yapmıştı. Galant ayrıca İnşaat ve İskan Bakanlığı, Göçmen Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.



İlk olarak 2015'te Knesset'e seçildi ve 2019'da Likud Partisi'ne katılmıştı.



Koalisyonda yer alması beklenen aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Lideri Daniel Smotrich, kabinede Savunma Bakanlığı görevini talep etmiş, hükümeti kurma çalışmaları bu nedenle sekteye uğramıştı.



KNESSET BAŞKANLIĞI'NA OHANA ADAY GÖSTERİLDİ



Öte yandan Likud Partisi, İsrail Meclisi Knesset'in başkanlığına Emir Ohana'yı aday gösterdi.



Netanyahu, konuyla ilgili Twitter'da yaptığı paylaşımda "Knesset'in yeni Başkanı Emir Ohana'ya bol şans." yazarken, Knesset Başkanlığı için seçim tarihi henüz belirlenmedi.



Likud'un lideri Netanyahu'nun yakın arkadaşı olan ve daha önce İsrail İç Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Ohana, 2015 yılından bu yana milletvekilliği yapıyor.



İsrail'deki Netanyahu karşıtı partiler, Likud'un koalisyon ortaklarının eşcinsellik karşıtı açıklamalarına sert eleştiriler yöneltmişti. Likud Lideri Netanyahu'nun, kendisi de bir eşcinsel olan Ohana'yı Knesset Başkanlığına aday göstermesi dikkatleri çekti.



Ohana, 2010 yılında Likud partisi aracılığıyla siyasete girmeden önce İsrail'de iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'te de görev yapmıştı.



NETANYAHU’NUN YENİ HÜKÜMETİ KURMASI BEKLENİYOR

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclis'e 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.



İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.



Netanyahu'nun Ultra Ortodoks ve aşırı sağcı partilerle kuracağı yeni hükümet için yarın günü Meclis'te güven oylaması yapılması bekleniyor.

