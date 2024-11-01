İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 16 Filistinli öldü

Gazze şehrindeki Ehli Baptist Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı, Gazze'nin merkezi ve Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'yı vurdu.



Nuseyrat Mülteci Kampı'nda pazar yerindeki Filistinlilere yönelik topçu ateşi açılmasıyla 1'i çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi.



Firas pazarına hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu 1'i kadın 3 Filistinliyi öldürdü.



İsrail SİHA'ları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da Filistinlilere saldırdı, olayda 5 kişinin öldüğü bildirildi.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 259 Filistinli öldü, 101 bin 827 kişi yaralandı.