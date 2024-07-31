İsrail: İran'ın misillemesine karşı son derece yüksek alarm durumundayız

Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastin ardından İsrail hükümetinden açıklamalar geldi.



İsrail hükümet sözcüsü Eylon Levy, İran'ın misillemesine karşı son derece yüksek alarm durumunda olduklarını söyledi.



İsrail saldırıyı henüz resmi olarak üstlenmedi ancak hükümet basın ofisi, bugün Facebook hesabından Haniye'nin alnında "ortadan kaldırıldı" yazısı yer alan bir fotoğrafını paylaştı.



İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, "Haniye'nin ölümü dünyayı daha iyi hale getirecek" açıklamasını yaptı.



İsrail ordusu ise İsrailli sivillere yönelik güvenlik konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.



Açıklamada, “Şu anda ordu bir durum değerlendirmesi yürütüyor. Herhangi bir değişikliğe karar verilmesi halinde kamuoyunu derhal bilgilendireceğiz” denildi.



HİZBULLAH'LA SAVAŞA DAİR AÇIKLAMA

Öte yandan Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in savaşı tırmandırmak istemediğini savundu ancak "tüm senaryoları ele almaya hazır olduklarını" söyledi.



Gallant'ın bir füze savunma bataryasını ziyareti sırasında yaptığı yorumlar İsrail basınında yer aldı.



Haberlerde, Gallant'ın özellikle Lübnan'daki Hizbullah hareketiyle savaşı kastettiği belirtildi.



İsrail dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta saldırı düzenlemiş ve Hizbullah liderlerini hedef almıştı.