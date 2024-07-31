İsrail: İran'ın misillemesine karşı son derece yüksek alarm durumundayız

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastle öldürülmesinin ardından açıklama yapan İsrail hükümeti, İran'ın mislillemesine karşı son derece yüksek alarm durumunda olduklarını duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Katz ise Hizbullah'la çatışmalar konusunda "BM kararı" çağrısı yaptı.

İsrail: İran'ın misillemesine karşı son derece yüksek alarm durumundayız

Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastin ardından hükümetinden açıklamalar geldi.

hükümet sözcüsü Eylon Levy, İran'ın misillemesine karşı son derece yüksek alarm durumunda olduklarını söyledi.

İsrail saldırıyı henüz resmi olarak üstlenmedi ancak hükümet basın ofisi, bugün Facebook hesabından Haniye'nin alnında "ortadan kaldırıldı" yazısı yer alan bir fotoğrafını paylaştı.

İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu, "Haniye'nin ölümü dünyayı daha iyi hale getirecek" açıklamasını yaptı.

İsrail ordusu ise İsrailli sivillere yönelik güvenlik konusunda herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Açıklamada, “Şu anda ordu bir durum değerlendirmesi yürütüyor. Herhangi bir değişikliğe karar verilmesi halinde kamuoyunu derhal bilgilendireceğiz” denildi.

HİZBULLAH'LA SAVAŞA DAİR AÇIKLAMA

Öte yandan Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in savaşı tırmandırmak istemediğini savundu ancak "tüm senaryoları ele almaya hazır olduklarını" söyledi.

Gallant'ın bir füze savunma bataryasını ziyareti sırasında yaptığı yorumlar İsrail basınında yer aldı.

Haberlerde, Gallant'ın özellikle 'daki Hizbullah hareketiyle savaşı kastettiği belirtildi.

İsrail dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta saldırı düzenlemiş ve Hizbullah liderlerini hedef almıştı.

İsrail: İran'ın misillemesine karşı son derece yüksek alarm durumundayız - 1 İsrail dün Beyrut'ta Hizbullah'ın iki numaralı ismi Fuad Şükür'ü öldürdü.
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İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ'DAN ÇAĞRI

Dışişleri Bakanı İran destekli Hizbullah ile “topyekûn savaşın”, 'ın güneyindeki silahlı grupların sınırına yaklaşmasını yasaklayan bir BM kararının "derhal uygulanmasıyla" önlenebileceğini söyledi.

Katz bugün onlarca mevkidaşına mektup göndererek İsrail ve Hizbullah arasında 2006 yılında yaşanan savaşın sonunda kabul edilen 1701 sayılı BM kararının uygulanması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Karar, Lübnan'ın Litani Nehri ile sınır arasında hiçbir silahlı grubun bulunmamasını öngörüyor. Nehir sınırdan birkaç kilometre uzaklıkta.

Katz mektubunda “İsrail topyekûn bir savaşla ilgilenmiyor, ancak bunu önlemenin tek yolu 1701 sayılı kararın derhal uygulanmasıdır” diye yazdı.

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