İsrail katliamı ramazanda da durmadı: 2 bin 315 Filistinli öldürüldü

RAMAZAN AYININ SON GÜNÜ EN KANLI GÜN OLDU



Saldırılarda en çok can kaybının yaşandığı gün ise ramazan ayının son günü oldu.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının 9 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saatte 153 Filistinli öldü, 3 bin 439 Filistinli ise yaralandı.



Yaralanan Filistinliler zorlu ve kısıtlı sağlık imkanlarıyla tedavi edilmeye çalışılıyor.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 360 Filistinli öldürüldü, 75 bin 993 kişi yaralandı.

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