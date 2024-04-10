İsrail katliamı ramazanda da durmadı: 2 bin 315 Filistinli öldürüldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre İsrail saldırıları ramazan ayı boyunca durmaksızın devam etti ve bazı günlerde şiddetlenerek arttı.
İsrail ordusu ramazan ayı boyunca Gazze Şeridi'nde 182 katliam gerçekleştirdi.
İsrail güçlerinin bu süre içince havadan, karadan ve denizden yaptığı yoğun saldırılarda 2 bin 315 Filistinli hayatını kaybetti.
RAMAZAN AYININ SON GÜNÜ EN KANLI GÜN OLDU
Saldırılarda en çok can kaybının yaşandığı gün ise ramazan ayının son günü oldu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının 9 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saatte 153 Filistinli öldü, 3 bin 439 Filistinli ise yaralandı.
Yaralanan Filistinliler zorlu ve kısıtlı sağlık imkanlarıyla tedavi edilmeye çalışılıyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 360 Filistinli öldürüldü, 75 bin 993 kişi yaralandı.
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